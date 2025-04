Parlon preveu que les incidències a Rodalies es resolguin "al llarg del matí"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que preveu que les incidències d'aquest dimarts a Rodalies que han obligat a suspendre tot el servei a Catalunya es resolguin "al llarg del matí".

A més, hi ha "aproximadament unes mil persones" a l'estació de Sants de Barcelona esperant poder agafar l'AVE en direcció a Madrid, ha informat en la compareixença posterior a la reunió del comitè de crisi d'aquest dimarts per l'apagada elèctrica del dilluns.

Ha explicat que durant la nit d'aquest dilluns s'ha donat una situació de "normalitat" quant a les incidències ateses pels Mossos d'Esquadra, sense cap incidència destacable, en les seves paraules.

Ha apuntat que els Bombers de la Generalitat també han realitzat intervencions al llarg de la nit en qüestions vinculades amb persones de mobilitat reduïda que han requerit atenció i que hi ha persones que han estat ingressades als hospitals per intoxicació per monòxid a causa de la inhalació provinent d'algun generador.

Ha indicat que hi ha un total d'uns "400 i escaig" clients que encara tindrien falta de subministrament elèctric i ha afegit que a les 13.00 hores d'aquest dimarts es tornarà a reunir el comitè de crisi per veure si "ja la situació està totalment normalitzada a Rodalies".