Parlon opta per un "sistema integral" de seguretat pública i privada per a uns bons resultats

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apostat per un "sistema integral" que combini la seguretat pública i la privada amb l'objectiu d'avançar cap a uns bons resultats de cara al futur, informa el Govern en un comunicat.
Així ho ha afirmat aquest divendres en la celebració de l'11a edició del Dia Català de la Seguretat Privada, en què s'han lliurat mencions especials a personal i empreses de seguretat privada, i en la qual també ha participat el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap, Miquel Esquius, i la directora general de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca.
"Els directius i professionals de la seguretat privada reforcen el nostre model de seguretat pública. El seu paper és fonamental per garantir que la ciutadania pugui viure amb llibertat, exercir els seus drets i complir les seves obligacions", ha indicat la consellera, que ha agraït al personal la seva feina.