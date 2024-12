Parlon no descarta "confinaments preventius" en cas d'inundacions

Faran una campanya orientada al control i la prevenció a la carretera per a conductors d'autocars

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha avançat que no descarta "confinaments preventius" de població vulnerable en cas d'inundacions o pluges torrencials, en una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

Ha incidit que la mesura es duria a terme "sobretot als espais on hi ha la població més vulnerable, que són els nens i, especialment, les persones grans", i ha afegit que aquest és un dels àmbits que el protocol contempla.

Ha indicat que s'ha valorat amb els Bombers la manera de millorar la resposta quan s'arriba a la situació d'emergència i ha defensat la necessitat de fer simulacres, també els de risc químic: "Són súper importants els plans específics, com el pla de risc químic que afecta en concret les comarques de Tarragona i Reus", els quals permeten confinar la població.

INTEGRACIÓ AL 112

Respecte a la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al telèfon d'emergències 112, ha defensat que "no suposa cap canvi en el servei".

A més a més, ha afegit que és un assumpte que s'arrossega des de les reunions de les juntes de seguretat del 2017 i que és una qüestió simplement funcional: "No té més secret, tot i que ha generat alguna que altra polèmica aquests dies".

CAMPANYA PER ALS CONDUCTORS D'AUTOCAR

Ha avançat que el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra faran una campanya orientada al control i la prevenció per als conductors d'autocars "d'aquest tipus d'activitats que es fan en un dia, i que evidentment hi ha subterfugis per no haver de complir amb l'assegurança civil".

Ho ha comunicat en preguntar-li sobre l'accident d'un autocar a Portè i Pimorent (França) en què van morir dues persones, i del qual s'ha sabut que el conductor va donar positiu en drogues i està detingut per les autoritats franceses: "Tant de bo aquest home se l'hagués pogut aturar en algun control".