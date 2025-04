Parlon nega violència policial a Mataró i diu que "les oportunitats són per a tothom"

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha manifestat aquest dijous que "les oportunitats són per a tothom, però que les normes també s'han de complir" després d'una setmana d'aldarulls a Mataró (Barcelona) que s'ha saldat amb la detenció de 9 persones --4 de les quals menors-- i ha negat que hi hagi hagut violència policial.

Així ho ha expressat davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mataró, on s'ha reunit amb l'alcalde, David Bote, i amb comandaments del cos policial català i de la policia local per a una anàlisi de la situació, malgrat que la nit de dimecres ha transcorregut amb normalitat.

La consellera ha informat que la policia ha hagut d'actuar "amb contundència" davant uns fets aïllats i ha subratllat que Mataró és una ciutat que treballa per les oportunitats de tots els veïns, on qualsevol persona pot tenir un futur, i que té serveis públics que garanteixen l'acompanyament, en les seves paraules textuals, i que són un referent per a altres llocs.

No obstant això, considera que aquests últims dies s'han traspassat "línies vermelles" que no es poden permetre i que, per això, aquest dimecres s'ha reunit expressament amb l'alcalde, després de dies seguint de prop la situació, per mostrar-li el seu suport, com també als cossos policials, a les institucions i a la ciutat.

Sobre les detencions --4 de les quals a menors, a més d'un identificat que no va ser detingut per ser menor de 14 anys--, Parlon ha dit que caldrà analitzar les causes d'aquest comportament, però que l'Ajuntament ofereix recursos ocupacionals, socials i d'acompanyament a les necessitats que la joventut pugui tenir i que la ràbia sempre s'ha de canalitzar en positiu i no en negatiu, textualment.

Parlon ha incidit que aquestes accions "no són tolerables", que no es poden permetre les agressions als agents de l'autoritat, bé siguin mossos o policies locals i que cal treballar per la igualtat d'oportunitats i contra els incidents que trenquen, tot i que sigui momentàniament, la bona feina feta pel consistori municipal.

Tot i que es preveu una anàlisi i un diàleg amb aquests joves, mitjançant diversos serveis, per evitar que torni a passar, "el que no pot ser és que es cremin 30 contenidors i no passi res", perquè s'estaria enviant un missatge d'impunitat, i que les detencions s'havien de produir.