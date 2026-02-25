Parlon nega que Trapero mentís al Parlament sobre la protesta contra Felip VI a Montserrat

Alberto Paredes - Europa Press
"El jutge no treu veracitat a l'atestat, el que diu és que no hi ha intencionalitat"
BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha negat aquest dimecres que tant ella com el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, mentissin en comissió parlamentària sobre l'atestat de la protesta contra la visita del rei Felip VI a Montserrat el passat mes de juny.
En resposta a una interpel·lació del diputat de Junts Josep Rius durant la sessió de control del Parlament, Parlon ha dit que el que van fer tant ella com Trapero va ser "descriure uns fets resultat d'una intervenció policial en la qual la proporcionalitat dels agents en tot moment va ser l'adequada".
S'ha expressat així després que Rius hagi assenyalat que "la justícia ha desmentit" la versió policial i després que Junts, ERC, els Comuns i la CUP registressin divendres una petició de compareixença de Trapero, el qual acusen de mentir en seu parlamentària.
DENÚNCIA DELS MOSSOS ARXIVADA
El director de la policia catalana va afirmar en la seva compareixença que el cos policial va denunciar un manifestant per tenir una "defensa extensible" durant la manifestació del passat 23 de juny, i per colpejar amb l'objecte un agent, denúncia que el tribunal d'instància de Manresa (Barcelona) número 5 va arxivar.
El jutge va sentenciar que l'objecte que duia el manifestant era una canya de pescar per subjectar una bandera independentista, com també van assegurar alguns diputats durant la comissió el passat 4 de febrer, i que Trapero va negar.
També va assenyalar en la interlocutòria que en les accions del manifestant no s'apreciava "cap intencionalitat" ni voluntat de lesionar i que, en tot cas, quan un agent va voler retirar l'objecte, va contactar, en flexionar-se, amb l'orella d'un altre agent.
"NO HI HA UNA CONSPIRACIÓ"
En aquest sentit, Parlon ha defensat que ni Trapero ni ella "poden manipular ni paralitzar les diligències ni els atestats policials", als quals, ha dit, donen veracitat.
"El jutge no treu veracitat a l'atestat, el que diu és que no hi ha intencionalitat. I nosaltres ho acceptem. No hi ha cas, no hi ha una conspiració en contra dels independentistes per part del director de la policia ni per part de la consellera d'Interior", ha resolt.