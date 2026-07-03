Parlon: L'UME es mobilitza amb 200 militars i 60 vehicles pel risc de "simultaneïtat" d'incendis

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA, 3 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat aquest divendres a la tarda que s'activa la Unitat Militar d'Emergències (UME) per l'incendi a la Bisbal d'Empordà (Girona) i el quart batalló es mobilitza amb més de 200 militars i 60 vehicles pel risc de "simultaneïtat" d'incendis.
Al Centre de Comandament Avançat, juntament amb el cap dels Bombers de la Generalitat, l'inspector David Borrell, i comandaments dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals, Parlon ha declarat que la Bisbal té un escenari "complicat", amb un foc que continua actiu i que ha obligat a emetre quatre ordres de confinament.
Més de 200 bombers i entre 10 i 12 mitjans aeris treballen per estabilitzar el foc, per la qual cosa la consellera ha demanat evitar els desplaçaments cap a aquesta zona, sobretot de l'àrea de Barcelona cap a les segones residències o activitats d'estiu.
EL FLANC DRET
Borrell ha subratllat que el que més preocupa és el flanc dret i el cap de l'incendi, que impacta a zones urbanitzades de la costa.
Sobre el flanc dret, ha esperat que a partir de dissabte afluixi el vent de tramuntana i s'imposi la marinada, sobretot a la tarda: amb aquest escenari el potencial de l'incendi seria de gairebé 8.000 hectàrees afectades, per la qual cosa esperen tancar-lo tan aviat com sigui possible.
PIROCÚMUL
El cap dels Bombers ha dit que la superfície en què treballen és d'unes 1.000 hectàrees, tot i que el foc afecta unes 1.280, i s'ha creat un "pirocúmul molt potent" que, si bé s'ha desinflat una mica, s'ha de monitorar pel risc que es precipiti i per una propagació important al flanc esquerre.
Sobre les poblacions on s'ha demanat el confinament, ha dit que és una mesura segura perquè "les persones són més vulnerables a llocs exposats obertament al foc", mentre que la protecció és molt alta dins els edificis i amb la protecció dels camions de bombers a prop, per la qual cosa ha traslladat un missatge de tranquil·litat.