Parlon insta els comandaments dels Mossos a centrar-se en la "petita delinqüència" i les armes blanques

Trapero emfatitza els problemes de la multireincidència



BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i el secretari general del departament, Tomàs Carrión, s'han reunit amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra, als qui han instat a centrar-se en la "petita delinqüència" i en els delictes amb armes blanques, a més de les agressions sexuals.

A la reunió, que s'ha celebrat a les instal·lacions del Complex Central Egara, a Sabadell (Barcelona), hi han assistit el director, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap, Miquel Esquius, entre d'altres.

Durant la reunió s'ha exposat la situació actual dels respectius serveis i s'ha repassat els diferents temes d'actualitat: "És fonamental identificar aquells aspectes que funcionen bé i, sobretot, aquells que no, per poder fer els canvis necessaris", ha expressat Parlon.

UNA SOCIETAT "MÉS JUSTA I SEGURA"

"No hem de tenir por de dir el que pensem, perquè només així podrem avançar cap a una societat més segura i justa", ha dit la consellera.

Sobre la seguretat, ha destacat que "Catalunya té dades segures i les juntes locals de seguretat així ho confirmen", i ha instat a centrar-se en els delictes que afecten la percepció de seguretat dels barris.

"GREUS PROBLEMES DE DELINQÜÈNCIA"

Per la seva banda, Trapero ha sostingut que hi ha "greus problemes de delinqüència" com la multireincidència, el crim organitzat, els delictes sexuals i les ocupacions, entre d'altres.

"Necessitem un cos policial amb un lideratge ferm dels seus comandaments, alineat amb aquest encàrrec del nou Govern de millorar la seguretat i la seva percepció", destaca el director.

A més a més, ha animat a actuar en coordinació amb les policies locals del territori, especialment a Barcelona.