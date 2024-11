Parlon insta a crear una "cultura comunitària" en contra de l'assetjament sexual

"No són monstres, són persones normals", afirma Ana Bernal sobre els agressors en una jornada

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha instat a crear una "cultura comunitària" en contra de l'assetjament sexual, també en l'àmbit laboral.

Així ho ha dit aquest dijous durant la jornada 'Construint espais segurs contra l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral' a la Conselleria d'Interior, en la qual ha expressat que, de vegades, no es dona "importància" a actituds, bromes o comentaris que després consoliden maneres de fer que són totalment contraproduents, en les seves paraules.

"Un dels objectius del departament és la feminització i incorporació de les dones. Això porta implícit un compromís de l'organització. No només hem d'actuar amb les situacions de violències que coneixem de primera mà, sinó que les hem d'evidenciar i no hem de callar", ha dit.

Parlon ha explicat que la societat ha evolucionat i, en conseqüència, també les violències, passant de violències domèstiques a ciberassetjament o a l'assetjament a dones més joves que, des del punt de vista professional, "no s'abordava".

La consellera ha assegurat que és "difícil poder actuar en les violències si darrere no hi ha serveis de prevenció", i ha destacat el paper dels Mossos d'Esquadra, que ha qualificat de "fonamental i líder", per treballar i detectar les violències.

CONFERÈNCIA INAUGURAL

Després de la inauguració de Parlon, la periodista i professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ana Bernal, ha fet la conferència inaugural 'La desinformación de las violencias machistas', en la qual ha repassat diversos casos com el de La Manada de Pamplona; l'assassinat i violació de Diana Quer; la violació de l'exjugador Dani Alves o les denúncies a l'exdiputat Iñigo Errejón, entre d'altres.

Bernal ha reconegut que "una part molt important" de les violències masclistes és la prevenció, i ha lamentat que totes les jornades que s'organitzen sobre aquests delictes expliquen el que ocorre després de l'agressió i no el que passa abans, en les seves paraules.

Ha remarcat la importància de ser responsables amb la informació que es consumeix: "És important recórrer sempre a les fonts oficials. Hem de saber discernir entre les fonts que són responsables amb el deure d'informar i les que no".

La periodista ha criticat el 'mite de la bona dona', en el qual antigament per ser bona dona s'havia de ser mare i es jutjava el comportament, i ha lamentat que en els casos amb víctimes de violació "sempre es repeteix el patró de dir que buscava diners".

A més a més, ha analitzat diversos titulars en els quals no surten els noms de dones que guanyen premis o, que "si se les nomina, es fa a través de les seves parelles, perquè ja se sap que no s'és res sense la parella", ha ironitzat.

"NO SÓN MONSTRES, SÓN PERSONES NORMALS"

Bernal ha explicat que als homes agressors sempre se'ls titlla de monstres, però ha manifestat: "No són monstres, són persones normals. Són el teu veí, el teu company de feina o el teu germà. Aquest és el problema, són persones integrades en la societat, amb discursos masclistes i de poder en la seva vida diària".

A més a més, ha remarcat que, segons l'audiència pública o alguns mitjans de comunicació, els assassins, com el parricida d'Úbeda, "mai tenen responsabilitat, és un rampell que els ha vingut de sobte".

En contra, a les víctimes se'ls qüestiona el seu comportament, la seva vida o la dels seus familiars, com en el cas de les nenes d'Alcàsser o de Diana Quer, que "com que va dur una faldilla curta a l'estiu la nit en la qual la van violar i la van assassinar?", ha ironitzat.

"Hem de ser molt conscients, quan estem informant, que hem de pensar en les víctimes, aquesta és l'única manera de fer de forma honrada la nostra feina", ha resolt Bernal.

TAULA RODONA

Després de la conferència inaugural s'ha fet la taula rodona 'Dificultats i oportunitats en l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral', amb la inspectora de treball especialitzada en aquest àmbit, Telma Vega; l'advocada laboralista i experta en discriminacions per raó de sexe, Joana Badia, i la psicòloga especialitzada en violències masclistes i trauma, Cecília Gelpí.

Vega ha aprofundit en la importància de la prevenció des del punt de vista laboral, i ha explicat l'"obligació" d'establir protocols que previnguin l'assetjament sexual i que garanteixin l'abordatge de les denúncies.

Per la seva banda, Badia ha recordat que la llei de prevenció de riscos laborals és de l'any 1995, i ha manifestat que el concepte d'assetjament "sembla que sigui una cosa molt nova, però no ho és, històricament és una realitat".

Per acabar, Gelpí ha lamentat les situacions en què les víctimes han de "justificar que no han fet res" i la por que senten en trencar el silenci després de ser agredides o assetjades, i ha recordat que les víctimes no són culpables ni responsables de res, en les seves paraules.