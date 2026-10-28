Parlon expressa el seu condol als familiars de les víctimes de l'accident a Toledo

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha traslladat el seu condol als familiars i amics de les víctimes mortals de l'accident ferroviari ocorregut aquest dimecres al matí a Urda (Toledo).
Parlon ha iniciat així la seva compareixença en la Comissió d'Interior del Parlament en la qual preveu donar explicacions sobre els desordres i aldarulls que es van produir dissabte a Barcelona, que es van saldar amb més de 130 detinguts i nombrosos locals comercials saquejats i mobiliari urbà vandalitzat.
També ha traslladat missatges de suport als ferits i els ha desitjat una ràpida recuperació.