Parlon exigeix el tancament de grups de missatgeria que "inciten" a la violència

En alerta davant una nova convocatòria el dissabte 31 a Barcelona
MANRESA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha instat les plataformes de missatgeria massiva a tancar els grups que "inciten" els joves a delinquir i a actuar amb violència, tal com va passar dissabte a la tarda i nit a Barcelona.
En unes declaracions als mitjans aquest dilluns a Manresa (Barcelona) després de la Junta Local de Seguretat, ha assegurat que "no hi havia cap altre objectiu que no fos el caos", després que els agents duguessin a terme diverses identificacions abans que els aldarulls escalessin amb la gravetat que es van acabar produint.
Parlon ha afirmat que els investigadors dels Mossos d'Esquadra estan treballant per mirar d'identificar qui hi ha darrere aquestes convocatòries massives comunicades per algunes plataformes de missatgeria.
De fet, ha explicat que hi ha dues plataformes principals que ja anuncien una nova convocatòria el dissabte 31 a Barcelona, però la consellera ha assegurat que "no es tolerarà de cap de les maneres" i que els Mossos, juntament amb la Guàrdia Urbana i les policies locals, ja treballen per evitar-ho.
"És importantíssim que les famílies dels menors siguin conscients del que fan els seus fills quan surten a passar la tarda", ha dit la consellera, que ha apostat per una feina conjunta amb les famílies de manera transversal per abordar aquests fenòmens.
DETENCIONS
Ha recordat que, malgrat ser menors la majoria, ha de caure "tot el pes de la llei" sobre ells i no ha descartat més detencions en les pròximes hores, si bé ha afirmat que és competència de la Fiscalia de Menors determinar algunes mesures com la prohibició d'acostar-se a manifestacions o fins i tot algunes de més severes.
Així, ha demanat "deixar treballar la policia" per saber què o qui hi ha darrere aquestes convocatòries.