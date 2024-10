Parlon diu que falten mitjans a Catalunya per fer judicis ràpids contra la multireincidència

Defensa ampliar plantilles de Mossos, Bombers i Agents Rurals i augmentar el nombre d'agents dones

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha expressat que a Catalunya no hi ha "suficients mitjans" per fer judicis ràpids contra la multireincidència, encara que ha matisat que ni Catalunya ni la resta d'Espanya tenen dades de delinqüència greu si es compara amb altres països d'Europa.

"Hi ha més eficàcia policial, però després et trobes que no tens suficients mitjans per fer judicis ràpids. I això a Catalunya és molt greu, s'ha d'abordar que la planta judicial està sota mínims", ha subratllat Parlon, en una entrevista publicada aquest diumenge en 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press.

Parlon ha recolzat qualsevol reforma del Codi Penal que es faci sobre la multireincidència, però ha advertit que calen més mitjans per celebrar judicis ràpids que, en les seves paraules, serveixen com a dissuasió perquè "el delinqüent interpreti que pot anar a la presó".

Per a la consellera, les responsabilitats de la Generalitat passen per fer "actuacions de prevenció i saturació amb més presència policial al carrer per dissuadir".

MITJANS PER AMPLIAR PLANTILLES

De cara als propers Pressupostos de la Generalitat, Parlon ha destacat que la seva Conselleria serà exigent i alhora realista, textualment, però que demanaran garantir l'ampliació de la plantilla, poder dimensionar Mossos, Bombers i Agents Rurals, així com aconseguir altres objectius com la feminització dels cossos.

També ha reivindicat la creació de la 'comissaria de la dona' per millorar l'atenció a les víctimes de la violència de gènere i les agressions sexuals: "El marge de millora és total".

"Hi ha situacions que no es fan del tot ben i s'acaba revictimitzant a la víctima. Per això s'ha de reforçar aquest entorn de confiança amb Mossos i amb professionals que puguin donar suport psicològic a la denunciant", ha afegit.

Respecte a la tornada de l'estranger i posterior fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el passat 8 d'agost, Parlon ha dit que l'episodi va tenir "unes derives dolentes" dins de la policia catalana, però ha remarcat que la resposta va ser correcta i que no va haver-hi cap complicitat amb el líder de Junts.