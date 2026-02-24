Parlon diu que els Mossos van desmantellar 98 xarxes criminals el 2025, de les quals 54 dedicades al tràfic de drogues

David Zorrakino - Europa Press
El 52% dels detinguts de xarxes criminals no tenia antecedents
BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicat aquest dimarts que els Mossos d'Esquadra van desmantellar 98 xarxes criminals l'any 2025, de les quals 54 es dedicaven al tràfic de drogues.
Ho ha dit en resposta a una interpel·lació de Vox sobre delictes violents i crim organitzat, en la qual ha indicat que, respecte al 2024, el cos policial va incrementar en un 23,7% els fets denunciats en relació amb les xarxes criminals.
El 2025 es va detectar 811 membres de xarxes criminals, 633 dels quals van ser denunciats i el 52,2% no tenia antecedents criminals.
VINCULATS A DROGUES
Segons ha explicat, un 43% dels fets denunciats en relació amb les xarxes criminals estan vinculats al tràfic de drogues, però molts també es dediquen a delictes patrimonials, especialment robatoris amb força.
En total, per delictes de salut pública (fossin o no vinculats a xarxes criminals), es va detenir el 2025 un total de 5.824 persones per aquests delictes, 1.554 dels quals van ser denunciats penalment, tot i que només 491 detinguts estaven vinculats a xarxes criminals.
Es va obrir un total de 867 investigacions vinculades a drogues: 539 amb marihuana, 154 amb cocaïna, 53 amb haixix i la resta amb drogues sintètiques i altres activitats vinculades al narcotràfic.