Parlon demana a Junts "ambició" per reclamar més agents dels Mossos d'Esquadra

Creu que el control de les fronteres amb el traspàs de les competències d'immigració serà "compartit" amb l'Estat

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha demanat a Junts tenir "la mateixa ambició" que exigeixen al Govern central amb els traspassos competencials en immigració, ports i aeroports que amb la reclamació del Govern d'incorporar 25.000 mossos més al cos.

"És tan important assumir les competències d'immigració i assumir les de control de ports i aeroports a la zona aèria com disposar i negociar aquests 25.000 mossos per a Cataluya", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

En el cas del port i l'aeroport, ha afegit que, amb les jubilacions anticipades es tensionarà el cos de tal manera que se li exigirà "anar per davant del que pot anar" i que hauran de, textualment, sacrificar agents destinats a la seguretat ciutadana per cobrir les noves funcions.

Ha reiterat que Catalunya pot "estar en condicions" d'assumir el control d'aquesta seguretat a partir del setembre, atès que, a parer seu, hi haurà més marge per incorporar més mossos a partir de les noves promocions.

Així mateix, ha demanat un "acord unànime" als grups polítics perquè, amb la incorporació de més agents, es pugui avançar en l'autogovern.

CONTROL DE FRONTERES

Preguntada per si creu que l'Estat cedirà el control de les fronteres amb el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat, ho ha rebutjat: "Per la línia en la qual van les negociacions, serà en tot cas compartit, però és un important volum d'efectius".

Sobre si considera que els postconvergents acceptaran que sigui compartit, ha suposat "que sí", atès que, a parer seu, en les negociacions sempre s'ha d'arribar a un mínim comú denominador que condueixi als acords.

En referència a la possibilitat que el president de Junts, Carles Puigdemont, tingui escorta policial, ha indicat que no ho contemplen: "Ara mateix no està sobre la taula".