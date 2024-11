Parlon defensa que el sistema d'emergències "ha respost raonablement bé"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat que el sistema d'emergències català per afrontar la dana "ha respost raonablement bé", i ha agraït la tasca dels serveis públics.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament, en què ha explicat que els fenòmens meteorològics responen a una "dimensió dinàmica i canviant" i que per això es va enviar en temps real una alerta sobre el temporal aquest dilluns a la zona del Garraf i el Baix Llobregat (Barcelona).

Ha agraït el "to propositiu" dels grups parlamentaris sobre el sistema d'emergències, i ha destacat que el servei de Rodalies a les Terres de l'Ebre (Tarragona) no es va paralitzar per la dana tot i que va registrar incidències, que es van resoldre de manera molt eficaç, en les seves paraules.

La consellera ha assegurat que hi ha un "bon recorregut de millora" en el sistema d'emergències, i ha defensat la necessitat de fer prevenció i simulacres per promoure aquesta cultura de la prevenció en la societat catalana.

També ha apostat per formar la població perquè sàpiguen interpretar què vol dir una alerta i els avisos meteorològics, i ha assenyalat que s'ha de millorar "el llenguatge de les alertes".