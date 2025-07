Parlon defensa l'alerta per les pluges d'aquest cap de setmana: "Hi havia un risc real"

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat l'enviament de l'alerta de Protecció Civil als mòbils de la població per les pluges d'aquest cap de setmana perquè "hi havia un risc real" per a la ciutadania.

"L'alerta és un instrument més que, evidentment, estic d'acord que no es pot utilitzar per dir quin dia farà demà. Si s'activa en un moment determinat, és perquè hi ha un risc real cap a la gent", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a Rac 1 recollida per Europa Press.

Ha apuntat que "molta gent va seguir l'alerta" i els consells que va donar Protecció Civil --com la recomanació de no circular prop de zones inundables--, un fet que es va veure reflectit en la xifra de vehicles a la carretera.

Parlon ha explicat que el cap de setmana passat, en comparació amb el mateix cap de setmana del 2023, van sortir de l'àrea metropolitana 100.000 vehicles menys; comparat amb el 2024, van ser 60.000 vehicles menys.

"Això va fer la vida més fàcil als Bombers", ha dit.