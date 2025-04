Parlon defensa els "bons resultats" del pla Kanpai i destaca un pla pilot a Lleida

"L'objectiu final és combatre la multireincidència des de l'àmbit policial" i judicial

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat els "bons resultats" del pla Kanpai contra la multireincidència i ha destacat que està previst un pla pilot a la regió policial de Ponent (Lleida).

"Aquesta és una manera de treballar, de coordinació d'efectius, de saturació a l'espai públic, que la tindrem en el conjunt de Catalunya", ha afirmat aquest dimecres durant la sessió de control al Govern en resposta a les interpel·lacions de Junts i d'Aliança Catalana (AC) sobre aquest operatiu policial.

Parlon ha destacat que el pla, que s'ha iniciat a l'àrea metropolitana de Barcelona, als municipis de Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, "treballa per enfocar una resposta adequada des de l'àmbit policial a les qüestions de multireincidència".

"L'objectiu final és combatre la multireincidència des de l'àmbit policial i també des de l'àmbit judicial", ha sostingut la consellera.

I ha subratllat la intervenció "en el segon nivell de seguretat amb els equips d'Arro i reforçar les intervencions per prevenir que es cometin delictes per part de multireincidents".

MEDI AMBIENT

Sobre el traspàs de les competències de medi ambient als Mossos d'Esquadra, preguntada per la diputada del PP Eva García, Parlon ha assegurat que la Generalitat no fa "política amb els cossos de seguretat" i que el seu objectiu és revertir la corba de delinqüència a Catalunya.

Així mateix, ha assenyalat que el Govern continuarà treballant per aconseguir més competències per a la policia catalana: "Treballarem en aquesta direcció i ampliarem les competències que pot tenir el cos de Mossos, perquè està preparat per fer-ho".