Parlon critica que uns provocadors "perverteixin" la manifestació per l'habitatge

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha criticat que "sempre hi ha uns quants que es dediquen a pervertir les mobilitzacions" i a cometre actes vandàlics, en relació amb els aldarulls ocorreguts després de la manifestació per l'habitatge a Barcelona aquest dilluns, que van acabar amb 13 detinguts i 30 mossos ferits lleus.
Així ho ha manifestat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press aquest dimarts, en la qual ha destacat que la manifestació va aplegar més de 20.000 persones que van reclamar el dret a l'habitatge amb un comportament "cívic i pacífic".
Per contra, ha criticat que hi hagi persones que acostumin a arruïnar la importància de mobilitzacions com aquesta, centrada en el dret a l'habitatge, un dels principals problemes per a la ciutadania, segons indiquen la majoria d'enquestes elaborades a Catalunya.
Sobre la intervenció policial, Parlon ha subratllat que els Mossos garanteixen el dret a la protesta pacífica i l'intenten conciliar amb d'altres, com el de la mobilitat o "que a les persones que no es manifesten no els caigui una llamborda al cap", i no ha descartat més detencions relacionades amb els avalots.
PLUGES
Sobre si és possible que es repeteixin episodis de pluges intenses com els dels darrers dies, després del pas de dos sistemes convectius de mesoescala (fenòmens que es generen de 'mar a terra'), Parlon ha dit que ara mateix "no és probable".
No obstant això, ha dit que aquest dimarts a la tarda pot ploure "també una quantitat important de litres", però a causa d'un fenomen atlàntic, que té un comportament més propi de les tempestes de tardor.
Respecte a les dues persones desaparegudes, Parlon ha dit que en el cas del jove de Pineda de Mar (Barcelona), que els Bombers de la Generalitat continuen buscant, hi ha dos testimonis diferenciats que donen "veracitat" a la seva desaparició.
Pel que fa al menor de 12 anys que es busca a Granollers (Barcelona) des de diumenge, Parlon ha aclarit que, tot i que ha coincidit amb l'episodi de pluges, "no ha desaparegut degut a l'impacte del temporal", i que els Bombers de la Generalitat pentinen zones rurals i camins i els Mossos se centren en la zona urbana.