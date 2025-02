Parlon creu que no hi ha perill social i atribueix 2 dels 5 crims a problemes de salut mental

Ha demanat més recursos educatius i socials per alertar de "tot el que té a veure amb la salut mental"

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, creu que no hi ha un augment de la perillositat social a Catalunya i atribueix, de manera "evident", 2 dels 5 crims que hi ha hagut en la darrera setmana a problemes de salut mental.

"No hi ha una actuació premeditada, no respon a un homicidi premeditat vinculat a una determinada activitat delictiva, en dos dels casos més punyents que hem tingut aquests dies es veu clarament que hi ha un patró que afecta l'estabilitat emocional i psicosocial d'aquestes persones. I això és evident", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

S'ha referit als casos de Vilanova del Camí (Barcelona) i el de Sant Joan les Fonts (Girona), on hi havia "un vincle de veïnatge i fins i tot de parentiu", ha dit.

En una entrevista posterior a Rac 1, Parlon també els ha atribuït a discussions mal resoltes, com va fer dimarts el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en incloure en aquest àmbit el crim de diumenge a Badalona (Barcelona), a més de vincular "altres" crims amb el tràfic de drogues.

Ha indicat que la solució als casos derivats de problemes de salut mental "no és ni pot ser policial", i ha demanat fugir de la morbositat i trobar solucions integrals, entre les quals un abordatge que permeti detectar aquestes situacions, en les seves paraules, prèviament.

MÉS RECURSOS EDUCATIUS I SOCIALS

Per això, més enllà del punt de vista de la mediació policial de proximitat, ha demanat més recursos en l'àmbit educatiu i social, per alertar de tot el que té a veure amb la salut mental perquè, "en definitiva, moltes vegades això repercuteix sobre la percepció de seguretat de la ciutadania".

Ha afirmat que la situació ha de preocupar perquè és una situació de violència, però que no hi ha un "patró comú" en els diferents casos que portin a deduir que s'està davant un episodi que estigui incrementant, a parer seu, la perillositat social.

Sobre la tendència d'assassinats, ha dit que en aquests moments Catalunya està per sota dels que hi va haver el 2024 si aquesta "es manté".