Parlon compareixerà dimecres al Parlament per les infiltracions en els sindicats docents

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres a les 16.30 hores davant la comissió d'Interior i Seguretat Pública per donar explicacions per les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en reunions dels sindicats de docents que preparaven mobilitzacions per la convocatòria de vaga.
Ho ha confirmat la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha reivindicat que sempre que s'han demanat compareixences del president i dels consellers, el Govern les ha atès: "No sé si som el Govern que més compareixences hem fet al Parlament, però sempre que se'ns ho ha demanat no n'hem declinat ni una".
Sobre la petició d'alguns grups que la compareixença fos conjunta amb la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit no tenir constància d'aquesta sol·licitud, però s'ha mostrat convençuda que les explicacions "seran donades com fins ara ha estat".