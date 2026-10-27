Parlon compareixerà aquest dimecres al Parlament pels aldarulls de dissabte a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, compareixerà aquest dimecres en la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre els desordres que es van produir al centre de Barcelona dissabte passat, i que es van saldar amb 130 detinguts i una trentena de negocis que van patir danys o saquejos.
Segons ha pogut saber Europa Press, la compareixença està programada a les 16 hores al Parlament, malgrat que les comissionis d'Interior i Seguretat Pública solen ser a les 15.00
Parlon va instar dilluns les plataformes de missatgeria massiva a tancar els grups que "inciten" els joves a delinquir i a actuar amb violència, si bé aquest dimarts Telegram ha blocat un dels comptes que precisament va promoure els avalots violents a la capital catalana.