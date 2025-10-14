Parlon avisa que el pla d'emergència al sud de Tarragona es manté fins a la mitjanit

Es coordinaran 75 voluntaris de Protecció Civil per ajudar en la recuperació
TARRAGONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha avisat que el pla d'emergència Inuncat al sud de Tarragona es manté fins aquest dimarts a la mitjanit i ha expressat que el fenomen de la dana Alice està, en les seves paraules, en una fase de finalització, ja que no s'esperen pluges torrencials.
"També per treballar des d'un principi de precaució, el territori encara està molt afectat i per tant hem pensat que era adequat", ha dit sobre mantenir fins a la mitjanit l'emergència després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), on ha assenyalat que aquest dimarts pot ploure arreu de Catalunya --sobretot al litoral-- però amb una intensitat no torrencial.
Ha assegurat que es va cap a "una situació normalitzada" però ha instat a la precaució, sobretot a les 4 comarques que formen les Terres de l'Ebre --Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre--, a la població de de les quals ha demanat evitar desplaçaments innecessaris.
Ha afirmat que els treballs dels equips d'emergència desplegats al territori consistiran a treure aigua dels carrers i infraestructures, com de la C-12, la qual està "impracticable" i ha subratllat que coordinaran un total de 75 voluntaris de Protecció Civil per ajudar en la recuperació.
Quant a la mobilitat, ha informat que hi ha un transport alternatiu per carretera al tren entre Tortosa (Tarragona) i Vinaròs (Castelló) i que s'espera que "cap al migdia" es recuperi el servei de tren.