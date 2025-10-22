Parlon assegura que hi va haver "violència generalitzada" en la vaga per Palestina a Barcelona

Defensa que els Mossos actuen a partir de criteris tècnics i amb protocols homologats
BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la vaga per Palestina de dimecres passat a Barcelona, i ha assegurat que al carrer Tarragona hi va haver "violència generalitzada" dels manifestants.
"Si vol li explico el que va passar el 15 d'octubre al carrer Tarragona, amb violència generalitzada, llançaments contra els agents, atacs i assalts a diferents establiments, contenidors cremats, agressions a agents de la brigada mòbil, intentar trencar la protecció que es donava als diferents establiments...", ha relatat, en resposta al diputat de la CUP Xavi Pellicer durant la sessió de control al Govern.
Pellicer ha preguntat a Parlon si li sembla acceptable que els Mossos "fumiguin amb gas pebre directament a la cara de persones assegudes a terra de manera pacífica", i ha preguntat si la consellera ho va autoritzar directament i si ha obert alguna investigació interna.
També el diputat dels Comuns Andrés García Berrio ha preguntat per l'actuació dels Mossos a Barcelona, i a Manresa (Barcelona): "L'actuació a l'estació de Sants va ser clarament desproporcionada, i què serà el següent? Veure l'ús d'aquest gas OC en un desnonament?"
"FORÇA PROPORCIONAL"
Segons Parlon, els Mossos són respectuosos amb el dret a protesta, i fan "ús de la força proporcional" per evitar danys i riscos quan s'envaeix la línia policial o es posa en risc establiments o botigues on hi ha persones dins.
També ha felicitat els qui es van mobilitzar de manera pacífica, però ha advertit que hi va haver "determinades persones que van anar a les manifestacions i no tenien un comportament pacífic", i que, seguint criteris tècnics i amb protocols homologats, els Mossos van fer servir, textualment, la mínima força possible per provocar el menor dany possible.
Ha afirmat que en molt poques intervencions policials es va fer ús del gas pebre, i que quan es va fer servir, va ser per minimitzar riscos i que es va decidir perquè era la millor manera d'evitar en aquell moment en concret i situacions danys majors, i ha afegit que el seu ús "no és previsible ni habitual" en desnonaments.