Parlon assegura que els Mossos van actuar amb ponderació i lamenta els danys de "4 facinerosos"

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra van actuar amb ponderació després de la manifestació de la vaga general de l'11N de dimecres a Barcelona i ha lamentat els danys i aldarulls que van promoure "4 facinerosos".
"Ells són notícia avui i no ho haurien de ser. No haurien de tenir cabuda en una societat democràtica", ha subratllat Parlon en una roda de premsa aquest dijous acompanyada de la comissària en cap del cos, Sílvia Catà, per fer balanç del dispositiu policial de dimecres, que es va saldar amb 52 detinguts, 46 dels quals majors d'edat i 6 menors.
Catà ha afirmat que de les 57.000 persones que van participar en la manifestació, que Parlon ha qualificat de pacífica i sense incidències, unes 500 persones de "moviments radicals i antisistema" van promoure els aldarulls que van començar cap a les 19.00 hores a la zona de la plaça Catalunya i el passeig de Gràcia.
PIROTÈCNIA DE GRAN CALIBRE
Entre els objectes decomissats, Catà ha explicat que es van intervenir elements pirotècnics de gran calibre utilitzats de manera horitzontal contra la línia policial, entre els quals un tub de PVC per disparar i un sistema de bateries que llançaven coets als agents.
A més, els agents també van decomissar 2 còctels Molotov en detenir dos joves, que segons ha explicat Catà també es van fer servir per vandalitzar locals comercials de la zona, dos especialment afectats: la botiga oficial d'Apple i un H&M.
La comissària en cap dels Mossos també ha ofert detalls sobre una de les actuacions dels Fura (agents de paisà), que mentre practicaven la detenció d'uns joves violents es van haver de replegar amb el suport de la Brimo perquè haurien estat "linxats", ha explicat.
A Barcelona s'han comptabilitzat 42 incendis i barricades al centre de la ciutat i la investigació policial dels Mossos continua oberta i no es descarten més detencions després dels avalots.
CONDEMNA UNÀNIME CONTRA LA VIOLÈNCIA
Parlon ha lamentat que es taqués la imatge d'una manifestació pacífica com la que es va dur a terme i n'ha felicitat els organitzadors, però ha lamentat que no hi hagi hagut una condemna unànime contra aquesta violència: "No ho puc entendre".
"Que es normalitzi la violència que es va viure ahir fa un flac favor a la bondat de la manifestació", ha expressat la consellera, que ha reconegut que encara no ha parlat amb els organitzadors, com el Sindicat de Llogateres, però ha obert la porta a fer-ho de cara a futures convocatòries per traçar una estratègia conjunta que eviti desordres com els de dimecres.