Parlon apel·la a la "responsabilitat" dels mitjans en l'acompanyament a les famílies dels desapareguts

Demana que no sigui un tema tabú ni s'enfoqui des d'un vessant sensacionalista

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels mitjans de comunicació en l'acompanyament a les famílies de les persones desaparegudes sense causa aparent.

Ho ha dit durant la clausura aquest dimarts de la 'Jornada sobre el tractament mediàtic en els casos de persones desaparegudes sense causa aparent' que ha organitzat el Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals del departament.

En l'acte, celebrat a la seu de la Conselleria d'Interior, a Barcelona, Parlon ha dit que és important que es parli amb claredat d'aquests casos i que les famílies formin part d'un camí cap a la millora, que és "responsabilitat de l'administració pública, però també dels mitjans de comunicació".

També ha assenyalat la importància de la coordinació entre els diversos departaments i ha destacat la tasca "de manera molt activa i operativa" de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra.

La consellera ha assegurat que "el gran repte" com a societat és el d'acompanyar les famílies i que preparar-se per donar una resposta adequada als qui viuen amb molta incertesa, tristor i confusió el que els està passant i que cal articular bé els serveis per donar-los un acompanyament adequat, en les seves paraules textuals.

També ha demanat que no sigui un tema tabú o que s'enfoqui des d'un vessant sensacionalista i que la premsa pugui acompanyar per donar claredat en aquesta tasca col·lectiva amb la finalitat que les investigacions permetin trobar les persones ràpidament.

Ha assegurat que aquesta rapidesa s'està donant en la majoria de casos, i en els que es demoren en el temps, ha destacat la importància del "dret a la veritat, a saber i el dret a l'acompanyament a les famílies".