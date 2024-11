Parlon anuncia restriccions en la mobilitat a 5 comarques de Tarragona per les pluges

Suspèn l'activitat educativa i esportiva d'aquest dimecres

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat una restricció de la mobilitat que afectarà aquest dimecres cinc províncies de Catalunya on se suspendran les classes i tota activitat que no entri dins el marc dels serveis essencials: Tarragonès, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp (Tarragona).

Així ho ha expressat aquest dimarts en una roda de premsa a la Conselleria d'Interior i posterior al comitè de seguiment de la dana amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb els serveis d'emergència.

La consellera ha avançat que, en aquestes comarques, la població rebrà al telèfon mòbil una notificació de Protecció Civil en forma d'alarma que avisarà d'un risc per acumulació de pluges de 100 litres per metre quadrat i que estarà activa dimecres entre les 6 del matí i la mitjanit.

La consellera ha manifestat que les prediccions del sistema del Meteocat, complementades amb les de l'AEMET, deixaven veure aquest matí "una situació d'inestabilitat atmosfèrica, amb pluges intenses a tota la zona litoral, especialment a la zona de l'Ebre", i que han esperat a la revisió d'aquesta tarda per decretar les restriccions, ja que les mesures adoptades suposen una afectació en la mobilitat de les persones i les seves activitats habituals.

Entre les restriccions, aprovades en una resolució del departament, es decreta la suspensió de l'activitat educativa, universitària, esportiva, dels centres adscrits a les universitats i centres de recerca, i també el tancament d'establiments no essencials, per la qual cosa es contempla el teletreball.

En paral·lel s'ha activat el Procicat a tota la franja litoral, especialment a l'Alt i Baix Empordà (Girona) i a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre, on la consellera ha demanat a la ciutadania que prengui "mesures d'autoprotecció" i que eviti aparcar a rieres i acostar-se als passejos marítims, on les ones poden arribar als 2,5 metres d'altura, fins que passi la dana, que abandonarà Catalunya dijous.