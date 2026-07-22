Parlon afirma que treballen perquè els Bombers tinguin "millors condicions"

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat que el Govern treballa perquè els Bombers de la Generalitat desenvolupin la seva tasca en "millors condicions" laborals i de salut.
En resposta a les preguntes sobre la situació del cos de Bombers de la Generalitat del diputat dels Comuns Lluís Mijoler i el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha reconegut la feina d'aquests professionals i ha dit que les seves reivindicacions són "legítimes", per la qual cosa, diu, el Govern els acompanya i compleix amb els acords.
En aquest sentit, ha valorat el Pla Bombers 2030 per incrementar el nombre d'efectius i que no es depengui de les hores extra perquè això "és una sobrecàrrega per al sistema en general", per la qual cosa ressalta la importància d'ampliar la plantilla en 300 bombers cada any.
També ha destacat que s'està fent una "inversió sense precedents" perquè puguin tenir equips de protecció individual (EPI) de recanvi, amb l'adquisició de 9.700 equips més.
A més a més, ha dit que ja s'ha elaborat el manual del pla de tòxics que "està a punt de ser validat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya".