Parlon afirma que s'obriran subvencions per instal·lar més càmeres als municipis petits

Sobre l'augment d'efectius policials i judicials: "No serà fàcil delinquir a Catalunya"

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que el Govern preveu obrir subvencions per instal·lar més càmeres de seguretat o per al manteniment de les ja instal·lades amb una "doble convocatòria": una per als municipis més petits i una altra per als pobles sense policia local.

"Estem convençuts que amb aquesta mesura podem treballar estratègies per detenir els delinqüents que es mouen per diferents ciutats", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre les peticions d'alguns alcaldes de demanar més càmeres.

Ha assegurat que "últimament se n'han autoritzat moltes"; que hi ha municipis on els resultats són, en les seves paraules, molt bons i ha expressat que la conselleria ha concedit 120 autoritzacions per instal·lar càmeres i té 54 més pendents de resoldre.

IL·LUMINACIÓ

Preguntada per la millora de llocs foscos als municipis, ha manifestat que, dins la llei de barris, el Govern vol que els ajuntaments puguin fer reformes per fer els espais "més segurs o amb més il·luminació".

"La seguretat no es fa només des del vessant policial. Hi ha tot un seguit d'elements que ajuden que els entorns siguin més segurs. La il·luminació és un factor fonamental", ha dit.

MULTIREINCIDÈNCIA

Sobre la multireincidència a Catalunya, s'ha remès al pla d'arribar a 70 jutges més per al 2028 i 25.000 agents dels Mossos per al 2030, el qual, segons ella, permetrà trencar amb el sentiment d'impunitat: "El missatge que donem des de l'àmbit policial és que no serà fàcil delinquir a Catalunya".

En relació amb el fet que els Mossos assumeixin les competències de ports i aeroports per al setembre, ha indicat que això "potser" s'endarrereixi una mica en el calendari.