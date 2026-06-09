Parlon afirma que s'ha treballat per garantir la visita del Papa, les PAU i les protestes

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que s'ha treballat intensament per garantir el bon funcionament de diversos esdeveniments rellevants que conflueixen a Catalunya aquesta setmana, com la visita del papa Lleó XIV, les proves d'accés a la universitat (PAU) i les protestes docents, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts.
"Hem treballat perquè totes aquestes activitats puguin conviure amb normalitat, minimitzant les afectacions sobre la mobilitat i garantint el correcte desenvolupament de cadascuna d'elles", ha dit aquest dimarts en una visita al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Parlon ha subratllat que més de 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra participaran en el dispositiu ALBUS, amb una coordinació permanent, unitats especialitzades i activació les 24 hores del dia.