Parlon afirma que l'episodi de vent va "a la baixa" i defensa les mesures adoptades

Salut comptabilitza 9 ferits, un en estat crític per la caiguda d'un sostre
BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha confirmat que l'episodi de vent que s'està produint aquest dijous a Catalunya comença a tenir una "tendència a la baixa" després que en les primeres hores s'hagin registrat fortes ratxes, per la qual cosa ha defensat les mesures adoptades pel Govern aquest dimecres per prevenir els riscos associats.
Ha explicat que sempre s'intenta segmentar el territori i els corresponents avisos, però que el 50% de les comarques de Catalunya tenien un avís màxim de perill, per la qual cosa calia tant l'enviament massiu de l'Es-Alert com les mesures restrictives adoptades, ha dit en una roda de premsa després de la segona reunió del Comitè d'Emergències d'aquest dijous.
"Les mesures preventives ens han ajudat a reduir la mobilitat i el risc d'accidentalitat", ha subratllat la consellera, que ha anunciat que el CECAT es tornaria a reunir al migdia per valorar la flexibilització d'algunes mesures de mobilitat, si bé ha precisat que les referents a l'activitat escolar continuaran vigents durant tot el dia.
De fet, durant la roda de premsa, Parlon ha valorat alguns dels danys que s'han produït als centres escolars, com en un del Maresme (Barcelona), i ha ressaltat la importància d'haver suspès les classes per evitar alumnes ferits.
En aquest sentit, ha precisat que els serveis territorials revisaran i inspeccionaran els centres davant la possiblitat que hi hagi desperfectes abans de tornar a les aules aquest divendres.
FERITS DE GRAVETAT
Segons dades de l'últim balanç del Departament de Salut, l'episodi de vent ha provocat nou persones ferides de diversa consideració traslladades als hospitals, un d'ells en estat crític, a qui li ha caigut part del sostre d'una nau industrial i que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
D'altra banda, una altra persona ha resultat ferida molt greu i una altra greu per la caiguda d'arbres, i també un home de 68 anys en el mateix estat per la caiguda d'un fanal a Barcelona.
A més, un home de 56 anys ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb ferides greus a la cama després que li caigués un mur mentre treballava.
D'altra banda, tres voluntaris de Protecció Civil també han resultat ferits, un menys greu i dos més lleus, mentre feien una intervenció a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), i tots han estat donats d'alta.
En total, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha registrat 407 incidents (la majoria consultes informatives), en els quals en 61 hi ha hagut atenció sanitària i en 23 ha calgut un trasllat a centres sanitaris.
1.810 SERVEIS DE BOMBERS
El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha xifrat en 1.810 els serveis que el cos ha dut a terme des que va començar l'episodi de vent, amb un pic que ha arribat als 400 serveis per hora en un moment "punta", que ja està descendint.
De fet, Borell ha indicat que la previsió és entrar en la fase de recuperació, en la qual es faran les assistències tècniques que s'han quedat "en cua" i que s'allargaran durant tota la tarda, nit i aquest divendres.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 3.400 trucades (500 en el moment més àlgid del dia) i principalment s'han registrat a llocs on hi ha més densitat de població, tot i que s'han produït a tot Catalunya, ha indicat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.
Respecte a la mobilitat a les carreteres, el Servei Català de Trànsit ha detectat una reducció del 37% a l'entrada a Barcelona i 30% menys a la sortida, a més d'un 80% menys de retencions a tot Catalunya.
REGISTRES "MOLT SIGNIFICATIUS"
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha valorat que l'episodi d'aquest dijous ha batut registres "molt significatius" a diversos punts de Catalunya, el màxim a la muntanya de Puig Sesolles (Barcelona), amb ratxes de fins a 166 km/h.
No obstant això, ha destacat l'"excepcionalitat" d'aquest fenomen ventós a Barcelona i la seva àrea metropolitana, si bé al Port de la capital catalana ha arribat a 105 km/h, la més alta registrada des que es tenen registres d'aquesta estació meteorològica.
D'altra banda, al centre de la ciutat hi ha hagut ratxes de fins a 87 km/h, la segona després que el 2009 es registrés el pic més alt de vent a Barcelona.
De cara a aquest dijous a la tarda, Sarroca ha reconegut que és difícil que aquest vent de component oest s'aturi en algun moment: "No seran ratxes sostingudes fins ara, però hi pot haver un cop fort de vent", ha dit.
Finalment, ha afegit que per a aquest dissabte es preveu un segon episodi que començarà a la matinada i s'allargarà durant tota la jornada, i els avisos de risc seran de 4 sobre 6.
ENVIAMENT D'ES-ALERT
Quant a l'enviament de l'Es-Alert aquest dijous, la rebuda del qual ha registrat errors en una companyia de telèfon mòbil, Solé ha indicat que s'han posat en contacte amb el Ministeri d'Interior (responsable de la plataforma) per esbrinar què ha passat.
"Hem dubtat de tornar a enviar l'alerta a la companyia que no l'ha rebut, però pensàvem que generaria més dubtes", ha afirmat Solé.