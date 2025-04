Parlon afirma que l'alerta als mòbils es dona en un context de risc de vida: "No era el cas"

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha assegurat que el comitè de crisi per l'apagada elèctrica de dilluns va descartar enviar un missatge d'alerta a la població perquè s'envia en situacions en què està en risc la vida de les persones: "No era el cas".

"Pot contribuir a generar una alarma més gran i també pot desvirtuar la finalitat última que té una ES-alert, la qual s'envia i activa en situacions de risc, en què t'has de protegir per salvar la vida. Per exemple, el vam enviar amb la gestió de la dana, aquí sí, perquè hi havia un risc real", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha expressat que el Govern està analitzant la gestió que es va fer de la comunicació i ha apuntat que una de les idees que es plantegen és generar un espai que sigui un "CECAT de la comunicació" per poder mantenir informats els periodistes al moment sense hipotecar els recursos del Govern, en les seves paraules.

A més a més, ha defensat la gestió de l'executiu català a l'hora de "contrastar i verificar la informació" i donar-la quan es tenia la garantia que aquesta informació era, a parer seu, l'adequada i era la que ajudava a generar tranquil·litat.

Preguntada per si creu que les energies renovables poden haver estat part de l'apagada, ho ha rebutjat: "Jo no soc experta en energia, però no crec que sigui un problema de les renovables. Al contrari, les renovables han de ser la solució de cara al futur".