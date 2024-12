Parlon afirma que els Mossos estaran "a disposició" en la investigació del bus accidentat

PUIGCERDÀ (GIRONA), 2 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos d'Esquadra es posaran "a disposició" de les autoritats franceses, que duran a terme la investigació de l'accident de bus de diumenge a la tarda a Portè i Pimorent (França).

Ho ha anunciat aquest migdia en una roda de premsa a l'Hospital de la Cerdanya de Puigcerdà (Girona), en què ha afirmat que col·laboraran en cas que la policia francesa requereixi la informació complementària que els Mossos puguin aportar, com aquella relacionada amb l'empresa organitzadora del viatge.

També ha afirmat que aquestes investigacions solen ser "llargues en el temps" i ha avançat que, per ara, són 12 els ferits greus atesos en hospitals francesos --amb diferents pronòstics d'urgència absoluta i relativa--, 2 dels quals ja han estat donats d'alta, tot i que ha expressat que la informació no es pot donar per descomptada, en les seves paraules, perquè els pronòstics poden canviar.