Parlon afirma que els Mossos han doblat efectius a l'Aeroport de Barcelona per reduir delictes

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informat aquest dimecres que els Mossos d'Esquadra han doblat els efectius destinats a l'Aeroport de Barcelona per reduir la delinqüència en aquesta infraestructura.

"Aviat tindrem dades que aniran en la direcció que l'Aeroport de Barcelona no sigui un espai on hi hagi impunitat davant aquest tipus d'activitats", ha defensat la consellera en una interpel·lació al Parlament sobre la inseguretat a Catalunya.

Parlon ha assegurat que fins ara hi havia hagut un increment de la delinqüència a l'aeroport, una preocupació que era compartida per la ciutadania, en les seves paraules, i que també han transmès al Govern consolats de diversos països.