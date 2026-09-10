Parlon admet "tensions" en la presa de decisions amb Trapero però l'elogia com a professional

Lorena Sopêna - Europa Press
Creu que no s'ha "agraït prou" a López que assumís la direcció dels Mossos amb el 155
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha admès aquest dijous que hi ha hagut "tensions" en la presa de decisions amb Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos d'Esquadra, que ha elogiat com a professional després de plegar del càrrec.
"Trapero ha fet una molt bona feina i la continuarà fent perquè és un excel·lent professional. Crec que ens hem de quedar amb això. Òbviament, de tensions en la presa de decisions, de vegades n'hi ha. Sí, en tots els equips, però tensions que són raonables", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
En la mateixa línia s'ha pronunciat en una altra entrevista a Rac1, però ha evitat enumerar en què han consistit i entrar en especulacions sobre els motius que han portat Trapero a dimitir com a director de la policia catalana.
Tampoc quan li han preguntat si Trapero compartia l'elecció de Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos, que era una "aposta" de la consellera.
Sí que n'ha fet un bon balanç i ha reivindicat la bona feina que s'ha dut a terme al capdavant dels Mossos d'Esquadra en assegurar que la relació amb Trapero i la resta de comandaments de la policia catalana ha estat "la correcta, l'adequada".
FERRAN LÓPEZ
Sobre el nomenament de Ferran López com a substitut de Trapero, ha explicat que l'elecció respon a la seva capacitat d'entesa, conciliació i de treball, i que pot estar "a l'alçada" dels reptes que s'han d'afrontar.
"Crec que Catalunya encara no ha agraït prou al comissari Ferran López que assumís la direcció del cos en el moment del 155", ha afegit.
ES-ALERT
Sobre les crítiques rebudes per l'enviament dimecres de l'Es-Alert per l'episodi de fortes pluges a determinades comarques, Parlon ha advertit de la "complexitat" que suposa aquesta qüestió en fenòmens amb comportament derivat de l'activitat climàtica i del canvi climàtic.
"La meteorologia no és una ciència exacta", ha apuntat la consellera, després d'assegurar que, tot i que les prediccions siguin bones, els fenòmens climàtics tenen un comportament que no és el que s'espera.
Per això, ha defensat la necessitat d'actuar davant aquests fenòmens com un criteri de precaució i de protecció, més enllà d'afegir que han de tenir flexibilitat i capacitat d'adaptació.