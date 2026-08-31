Parlem Telecom destitueix a Pérez-Mas com a president no executiu del consell d'administració

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Parlem Telecom ha destituït a Ernest Pérez-Mas com a president no executiu del consell d'administració de la Companyia nomenant en el seu lloc a Silvia Martínez, segons un comunicat remès per l'operadora de telecomunicacions a BME Growth aquest dilluns després de la reunió del consell d'administració.
Pérez-Mes exercirà com a vicepresident no executiu i Julio Sala i David Ayats han estat nomenats com a directors generals amb caràcter compartit.
A més, la companyia ha aprovat l'inici d'un augment de capital social mitjançant aportacions per import màxim de 7.950.000 euros, amb l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 9.937.500 noves accions ordinàries de 0,01 euros de valor nominal cadascuna.
Aquestes noves accions, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, s'emetran amb una prima d'emissió de 0,79 euros per cada nova acció, a un tipus d'emissió unitari de 0,80 euros per cada nova acció.
El consell també ha pres coneixement de la renúncia presentada pel secretari no membre del consell d'administració, Agustí Bou, i el nomenament de Naiara Bueno en la seva substitució.