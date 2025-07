Parlem negocia amb Avatel la compra dels seus actius a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Parlem ha aprovat l'inici formal de les negociacions per a la compra dels actius d'Avatel a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears, informa en un comunicat aquest dijous.

Ha explicat que analitzarà i valorarà la incorporació d'actius i empreses participades per Avatel en aquests territoris, i ha contractat Abanca Investment Banking com a assessor financer i Garrigues com a assessor legal.

La compra es faria mitjançant l'entrega d'accions de nova emissió, que serien emeses en una ampliació de capital no dinerària de Parlem, íntegrament subscrita i desemborsada per Avatel.

La companyia ha assegurat que l'operació no comportaria canvis en la seva direcció i que serviria per reafirmar la seva estratègia de creixement sostenible.

Si l'operació es duu a terme, Parlem aconseguiria una facturació inicial estimada de 75 milions d'euros i un ebitda estimat de 13 milions, sense considerar les sinergies derivades de la integració.