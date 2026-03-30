Parlem justifica la seva renúncia a la fusió amb Avatel per la falta d'informació dels seus negocis

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
L'operadora catalana Parlem Telecom ha justificat aquest dilluns la renúncia a la fusió amb Avatel en no haver pogut "disposar de tota la informació necessària dels seus negocis per valorar adequadament" l'operació, quatre dies després que la 'teleco' amb seu a Madrid descartés la integració.
Segons ha informat la catalana al BME Growth, el Consell d'Administració es va reunir divendres passat per analitzar els informes de la 'due diligence' elaborats per Garrigues, RSM i Abanca, amb els quals la direcció ha conclòs que sense la informació necessària no era possible "deixar constància de la creació de valor" que l'operació hauria de suposar per als seus accionistes.
Davant d'aquest escenari, el Consell d'Administració de Parlem ha encarregat al seu fundador i president executiu, Ernest Pérez-Mas, l'actualització del Pla de Negoci per als propers tres anys per "consolidar la companyia com l'operador de referència a Catalunya", que serà presentada la setmana que ve.
Dijous passat, Avatel va renunciar a la integració dels seus actius a Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana amb Parlem Telecom després de la negativa del principal accionista de la companyia catalana, Ernest Pérez-Mas, a votar a favor dels termes plantejats per Avatel, posant fi a gairebé un any de negociacions.
Aquest anunci va arribar un dia després que el conseller delegat de Parlem Telecom, Xavier Capellades Ramos, presentés la seva dimissió al Consell d'Administració de la companyia, deixant el seu seient en aquest òrgan de govern, per "motius personals", per la qual cosa Pérez-Mes va reprendre les seves funcions executives.