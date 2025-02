El Parlament votarà en ple si tramita per lectura única modificar la Carta municipal de Barcelona

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament votarà en el ple d'aquest dimecres si tramita per lectura única la modificació de la Carta municipal de Barcelona, i debatrà la modificació de dues lleis més, una per garantir la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i una altra per als drets LGTBI.

Després de la sessió de control habitual, es nomenarà a tres membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) per cobrir les vacants actuals i es procedirà a debatre i votar si tramitar per lectura única la modificació de la Carta municipal de Barcelona.

Aquesta modificació, negociada pel Govern amb l'Ajuntament de Barcelona, pretén actualitzar la Llei 22/1998 per adequar-la a les reformes en legislació bàsica sobre règim local i donar seguretat jurídica als canvis i a la modernització que s'ha produït en l'organització municipal.

També aquest dimecres el ple farà un segon debat de totalitat sobre la proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI i erradicar l'homofòbia, bifobia i transfobia, en què s'actualitza el règim sancionador i incorpora com a infraccions molt greus les teràpies d'aversió o conversió i difondre discursos a través de les xarxes socials.

L'altre projecte de llei que es debatrà és el de modificació del Codi civil de Catalunya, per garantir que les persones amb discapacitat puguin exercir la seva capacitat jurídica, en què s'elimina la figura de la tutela jurídica per part de tercers, que queda circumscrita als menors d'edat desemparats i no emancipats.