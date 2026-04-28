El Parlament votarà aquesta setmana la proposta de llei d'eutanàsia i els ajuts per a malalts d'ELA

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament votarà en el ple d'aquesta setmana la proposició de llei per presentar a la Mesa del Congrés la proposta de reforma de la llei d'eutanàsia, després que es tramités en lectura única en el passat ple, a proposta del PSC-Units, Junts, ERC i els Comuns, a més de la votació del decret llei d'ajuts per als malalts d'ELA.
Ho farà en un ple que començarà aquest dimarts a la tarda amb les primeres interpel·lacions al Govern, i que s'allargarà fins dijous, quan es farà el debat i votació de les 9 mocions presentades pels grups, mentre que la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, i els consellers serà dimecres al matí.
La proposició de llei sobre la modificació d'algunes disposicions en relació amb el dret a morir dignament, la reforma de la llei d'eutanàsia, vol agilitzar i evitar que s'allarguin els recursos contra les resolucions de les comissions de garantia i avaluació, òrgans que avaluen que qui demana ajuda per morir dignament ho fa de manera conscient i informada.
Així, el text demana que només es pugui recórrer contra les decisions de les comissions davant la sala contenciosa administrativa del tribunal superior de justícia corresponent en el termini de 3 dies, una mesura que, si és aprovada pel Parlament en cas que es rebutgin les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox, serà remesa a la Mesa del Congrés perquè la tramiti.
Pel que fa al decret llei del desplegament de la llei ELA, que ja està en vigor, disposa que la Generalitat aportarà un complement addicional als ajuts previstos per la llei estatal, que estableix una quantia màxima de 9.859 euros mensuals per persona beneficiària, dels quals l'Estat finança el 50% i les comunitats la resta.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, presentarà aquest decret que fixa que la Generalitat aportarà fins a 4.929,5 euros més, de manera que la prestació pot arribar als 14.788,5 euros mensuals, en funció de les hores contractades per a l'ajut a domicili o per l'assistència de personal objecte d'aquests ajuts.
ALTRES INICIATIVES
Durant el ple d'aquesta setmana també es durà a terme la votació definitiva de la llei per garantir la subrogació de personal en processos d'internalització del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un text d'ERC i els Comuns que estableix que els professionals d'emergències subcontractats internalitzats al SEM se subroguin conservant les seves condicions laborals.
A més, es votarà la llei de mesures de suport al sector agrari i forestal, que inclou mesures com l'augment de supòsits en els quals s'eximeix el pagament de la taxa de serveis facultatius veterinaris, la bonificació de la taxa per l'emissió de declaracions d'impacte ambiental, ajuts per a les explotacions afectades per tuberculosi i mesures de gestió forestal, entre d'altres.
També es votarà el projecte de llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya, que crea aquest institut perquè gestioni de manera autònoma la filmoteca, que deixarà així de dependre de l'Institut Català d'Empreses Culturals per afavorir una gestió "àgil i descentralitzada".
D'altra banda, es durà a terme el debat de totalitat de la proposició de llei de protecció i promoció de la salut mental infantil i juvenil a proposta de Junts, que arriba sense que cap grup hagi presentat esmenes de rebuig, de manera que un cop fet el debat continuarà la seva tramitació en comissió i ponència.