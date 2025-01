El Parlament vota aquesta setmana modificar la fiscalitat de l'Hard Rock i acull un ple sobre emergències

També aborda el decret de necessitats financeres per la pròrroga pressupostària i els comptes de la Cambra

BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El Parlament acull a partir d'aquest dimarts el primer ple de l'any, en què es votaran les esmenes a la totalitat a la proposició de llei per modificar la fiscalitat de centres recreatius turístics que afectaria a projectes com el Hard Rock, i se celebrarà un Ple monogràfic sobre prevenció i gestió d'emergències davant dels efectes del canvi climàtic.

El debat i votació de les esmenes a la totalitat presentades a les proposicions de llei d'ERC i Comuns per revertir els beneficis fiscals al Hard Rock s'anaven a substanciar a l'últim ple del 2024, però Junts va presentar una petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que va impedir que es produís.

L'òrgan va avalar la llei i es debatran la tarda del dimecres les esmenes a la totalitat que van presentar Junts i el PP, mentre que ERC i Comuns van presentar una esmena conjunta al títol, l'exposició de motius i l'articulat, i la CUP 10 esmenes.

El Ple monogràfic sobre emergències es farà el dimarts a la tarda, i va ser sol·licitat per Junts, que va presentar la proposta després de les afectacions de la DANA a la Comunitat Valenciana i el seu impacte, menor, en el sud de Catalunya, les propostes de resolució del qual es votaran el dijous.

PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

El Ple també debatrà el dimecres dos decrets llei del Govern, el decret de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, i el de modificació de la legislació en matèria d'aigües aprovat en 2003.

El decret llei per a les operacions de deute de la Generalitat i la concessió d'avals, garanties i prestacions socials mentre duri la pròrroga pressupostària actualitza l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que es fixarà pel 2025 en 778,49 euros mensuals, un total de 9.341,92 euros a l'any (un increment del 3% respecte a 2024), i que beneficiarà a 235.000 persones segons l'executiu.

L'IRSC fixa les quantitats de diferents ajudes que concedeix la Generalitat, com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i els complements de les pensions no contributives, o les ajudes per a despeses de llars amb nens i joves vulnerables o el copagament de residències o centres de dia.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT

El dimecres també es debatrà i votarà el projecte de pressupost del Parlament per aquest 2025, aprovat la setmana passada per la Taula Ampliada de la cambra amb els vots de PSC-Units, Junts i ERC, amb el rebuig de Vox i Comuns i l'abstenció de PP, CUP i Aliança Catalana (AC).

El projecte s'eleva al ple del Parlament per a la seva eventual aprovació i, si tira endavant, s'enviarà al Govern perquè hauria d'incloure's en el projecte de llei de Pressupostos d'aquest any que l'executiu ha descartat aprovar davant de la falta de suports parlamentaris.

A més dels comptes del Parlament pel 2025, es votaran també els projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges.

INTERPEL·LACIONS I MOCIONS

El dimecres al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els consellers del Govern participaran en la sessió de control a l'executiu, i durant el dimarts i el dimecres se substanciaran 10 interpel·lacions al Govern sobre drets lingüístics, educació, transport públic, turisme, l'administració de justícia, o salut pediàtrica, entre altres temes.

El dijous es debatran i votaran 8 mocions sobre les prioritats del Departament de Salut, l'administració de la Generalitat, la pesca catalana, la política energètica del Govern, l'educació pública, les polítiques de joventut, l'equiparació salarias o les associacions i els centres de culte vinculats a processos de radicalització.