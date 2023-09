El Parlament vota aquest divendres si recorre la Llei d'Habitatge al TC a proposta d'ERC i Junts

També votarà la designació de Laura Castel i Héctor Sánchez (ERC) com a senadors autonòmics



BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El Parlament votarà aquest divendres en un ple extraordinari si presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Habitatge estatal davant el Tribunal Constitucional (TC) per presumpta invasió de competències autonòmiques, a proposta d'ERC i de Junts.

Aquest ple, el primer del període de sessions després de les vacances, arriba mentre continuen les negociacions d'investidura després de les eleccions generals.

ERC i Junts van proposar recórrer la Llei d'Habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictaminés a l'agost que la norma presumptament vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge.

Els dos grups han sol·licitat recórrer una desena de disposicions sobre polítiques públiques d'habitatge, habitatges protegits, zones de mercat tensionades i parcs públics d'habitatge, entre d'altres.

ERC va votar a favor de la llei al Congrés dels Diputats, mentre que Junts va votar-hi en contra: la norma va imposar nous límits a les pujades del lloguer i introduir requisits addicionals per als desnonaments de vulnerables en habitatges de grans tenedors, entre d'altres mesures.

Ja al debat al Congrés, ERC va sostenir que la llei envaïa competències autonòmiques, però va defensar la necessitat "d'intervenir" en el mercat del lloguer després de l'anul·lació de la llei catalana per part del TC.

DOS NOUS SENADORS

En la mateixa sessió, el Parlament votarà la designació com a senadors autonòmics d'Héctor Sánchez i Laura Castel (ERC), després que la comissió competent de la Cambra hagi avalat la seva elegibilitat amb el vot a favor d'ERC, PSC i Junts.

Sánchez i Castel substitueixen als fins ara senadors Adelina Escandell i Pau Furriol, nomenats també a proposta d'ERC.

Està previst que la Junta de Portaveu es reuneixi les 9.00 hores, abans que comenci el ple, per incloure formalment aquest punt en l'ordre del dia.

LES RONDES DEL PP

Els diputats tornen aquest divendres a l'hemicicle mentre PSOE i PP segueixen les rondes de contactes per articular una majoria que permeti la investidura bé del candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, o bé del socialista Pedro Sánchez.

Amb el ple d'investidura de Feijóo convocat per als propers 26 i 27 de setembre, el PP es va obrir a incloure Junts en les seves negociacions, una possibilitat que des de Catalunya va criticar el líder del PP català, Alejandro Fernández.

"Que algú em digui de què cal parlar amb ells", va escriure en un tuit.

PUIGDEMONT I URKULLU

Quant al PSOE i a Sumar, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha negat aquest dijous que hi hagi una negociació, encara que pugui haver-hi "converses", i ha afegit que no els han traslladat cap proposta d'amnistia.

A més, ha avançat que informarà sobre l'estratègia negociadora de Junts en una conferència aquest dimarts a Brussel·les, cosa que també ha avalat l'Executiva de Junts aquest dijous.

ERC, per la seva banda, insisteix que l'amnistia és una "línia vermella" per pactar amb els socialistes.

Precisament per això, la consellera de la Presidència, Laura Vialgrà, ha rebutjat aquest dijous la proposta del lehendakari Íñigo Urkullu de convocar una convenció per reinterpretar el model territorial de la Constitució i millorar l'autogovern de les comunitats autònomes històriques.

"No és el nostre model", ha recalcat Vilagrà, que ha insistit en l'autodeterminació i l'amnistia i a negociar de govern a govern amb l'Executiu central.

El ple d'aquest divendres se celebra a poc més d'una setmana de la Diada de l'11 de setembre, amb la incògnita de quin serà el seguiment de les mobilitzacions independentistes, si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi assistirà, i si l'ANC elevarà el to contra el Govern, com va ocórrer l'any passat.