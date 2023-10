El Parlament vota aquest dimecres si tramita una reforma per prohibir els 'correbous'

Els grups negocien una declaració conjunta sobre el conflicte d'Israel i Palestina

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament vota aquest dimecres si tramita una proposició de llei dels comuns i de la CUP per prohibir els 'correbous' a la platja, els 'bous capllaçats' i els 'bous embolats' a Catalunya, tradicionals en municipis de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

El ple començarà a les 15.00 hores d'aquest dimarts amb el monogràfic sobre energies renovables i s'allargarà fins al dijous amb el debat a la totalitat d'una altra proposició de llei sobre drets d'informació en hipoteques i crèdits, mocions i interpel·lacions.

La iniciativa per abolir aquestes modalitats de 'correbous' arriba a l'hemicicle més d'una dècada després que el Parlament prohibís les corregudes de toros a Catalunya, en una votació en la qual CiU i PSC van donar llibertat de vot als seus diputats.

La proposició de comuns i CUP cerca modificar la llei que regula els espectacles amb toros a Catalunya, que sí permet espectacles que no acaben amb la mort de l'animal a municipis en els quals existeix aquesta tradició.

El seu objectiu és excloure els 'bous capllaçats', els 'correbous' a la platja i els 'bous embolats' de les modalitats permeses; de prosperar la reforma, la llei continuaria emparant els 'bous a la plaça, 'bous al carrer', el 'bou salvatge' i les exhibicions d'habilitat.

En els 'bous capllaçats', el toro corre pels pobles amb les banyes lligades amb una corda; en el 'bou embolat', l'animal és tancat en una plaça o carrers amb estopa encesa en les banyes.

Vox i PP han presentat esmenes a la totalitat contra la iniciativa: si una majoria les hi dona suport, la iniciativa decaurà i no serà tramitada; si l'esmena no tira endavant, el text passarà a ser abordat en comissió.

ISRAEL I PALESTINA

Altra de les carpetes obertes és la negociació entre els grups per aprovar una declaració al Parlament sobre el conflicte d'Israel i Palestina, després de l'atac de Hamas a civils israelians i el contraatac de l'exèrcit d'Israel.

Abans que Israel intensifiqués l'ofensiva sobre Gaza, Junts havia presentat una moció que reivindicava el "dret" d'Israel a existir i demanava rectificar la resolució del Parlament que titllava d''apartheid' el règim a la franja.

No obstant això, el grup va retirar la moció dimecres passat per facilitar la negociació d'una declaració conjunta, segons fonts de Junts, que van negar que aquesta decisió tingués relació amb el bombardeig d'un hospital a Gaza ni amb les pintades a la seva seu a favor de Palestina.

MONOGRÀFICS

El ple començarà el dimarts a la tarda amb el debat del primer dels tres plens monogràfics previstos per a les properes setmanes: es tracta del monogràfic sobre energies renovables, a proposta de PSC i Junts, per debatre sobre els objectius de sostenibilitat per 2030 i 2050 i les polítiques energètiques del Govern.

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, compareixerà davant el ple després de presentar la setmana passada el balanç del Govern sobre aquesta matèria, amb 1.600MW d'energies renovables autoritzats des d'octubre de 2021.

L'oposició va acordar prioritzar el monogràfic sobre renovables i el de seguretat (7 a 9 de novembre) per davant del monogràfic sobre Rodalies (21 a 23 de novembre), que va demanar el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El debat serà el dimarts a la tarda i els grups debatran i votaran sobre les seves propostes de resolució el dijous a la tarda.

SESSIÓ DE CONTROL

El dimecres, Aragonès i els consellers afrontaran la sessió de control a les 9.00 hores, després que el president anés al Senat el dijous a defensar l'amnistia i l'autodeterminació davant els presidents autonòmics del PP.

També és la primera sessió de control després de publicar-se l'informe del grup d'experts designat pel Govern sobre un acord de claredat amb l'Estat per resoldre el conflicte territorial polític.

Després de rebre l'informe, Aragonés va anunciar que convocaria la taula de partits una vegada superat el debat d'investidura per defensar un referèndum d'independència "a l'escocesa", encara que l'informe plantejava altres possibles vies, com referèndums a tota Espanya o sobre una reforma del model territorial.

Precisament, la CUP porta al ple d'aquesta setmana una interpel·lació al Govern sobre l'acord de claredat, després de mostrar el seu rebuig a les cinc vies que van proposar els experts: "Hi ha una altra via, que és forçar un referèndum d'autodeterminació", va assegurar el diputat Xavier Pellicer.

Mentrestant, el PSC ha advertit que no acceptarà propostes que "divideixin" i demana discreció en la negociació, que insisteixen que es desenvolupa en el marc de la Constitució.

Per la seva banda, Junts va reunir el divendres a la seva permanent en el sud de França amb l'expresident Carles Puigdemont per abordar la negociació d'investidura, sobre la qual aquest dimarts es pronunciaran les bases del Consell de la República.