El Parlament vota aquest dimecres si tramita la nova llei de l'audiovisual de Catalunya

Aragonès afronta la primera sessió de control després del Debat de Política General



BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament votarà aquest dimecres si continua avançant amb la tramitació del projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya del Govern, contra el qual Vox ha presentat una esmena a la totalitat.

La Càmera catalana acollirà el primer debat sobre la llei aquest dimecres al matí, després de la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers a les 9.00 hores.

El projecte de llei vol adaptar la normativa de l'audiovisual, de 2005, als canvis que ha experimentat el sector en els últims anys amb "la convergència de la ràdio i la tele tradicionals i els serveis distribuïts a través d'Internet".

La norma, que podrà ser modificada en comissió parlamentària després de superar el debat a la totalitat, preveu sancions de fins a 1 milió d'euros pels qui incitin a la violència o "fomentin, justifiquin o banalitzin" la violència masclista.

També obligarà els presentadors de serveis audiovisuals a informar si s'emeten imatges manipulades o retocades "en quant a l'estètica", i sancionarà continguts que puguin afectar negativament a nens i adolescents.

El projecte estableix que almenys un 51% de les obres europees que han d'emetre ràdios i televisions hauran de ser en català o aranès; a les plataformes, obligades a tenir un 31% del catàleg d'obra europea, l'oferta en català o aranès haurà de ser d'almenys la meitat.

DESPRÉS DEL DPG

Per la seva banda, Aragonès torna aquest dimecres a l'hemicicle després del Debat de Política General la setmana passada, en el qual va instar al candidat socialista i president en funcions, Pedro Sánchez, a fixar les condicions per celebrar un referèndum d'independència la propera legislatura.

La proposta del president va ser secundada per ERC i Junts, que van pactar una resolució per condicionar la investidura de Sánchez a un compromís "per fer efectives les condicions d'un referèndum".

La resolució va tirar endavant amb el suport de la majoria independentista del Parlament i va causar malestar entre les files socialistes, que han advertit als independentistes que "no hi ha avanç possible" amb el referèndum.

La condició del referèndum s'afegeix a la de l'amnistia, que el Parlament també va avalar reclamar durant el Debat de Política General amb el 'sí' d'ERC, Junts, CUP i comuns, i el 'no' dels socialistes, PP, Vox i Cs.

ILP SOBRE EL MERCAT DELS OCELLS

També el dimecres, la Càmera catalana celebrarà el debat a la totalitat d'una proposició de llei perquè el Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona sigui declarat patrimoni cultural i immaterial de Catalunya, i que els seus promotors defensaran davant el ple.

Es tracta d'una iniciativa legislativa popular (ILP) que ha recollit més de 56.000 signatures, i contra la qual PSC i els comuns han registrat una esmena de retorn: si el ple les aprova, la proposició quedarà desestimada.

En la mateixa sessió, els grups interpel·laran als consellers sobre habitatge, la renda bàsica universal, les línies de molt alta tensió, la gestió dels residus i les relacions del Govern amb Israel i Palestina, entre altres temes.

NOU MOCIONS

A més, el Parlament debatrà i votarà nou mocions el dijous; entre elles, una dels comuns que demana al Govern presentar als grups un nou model de finançament per "consensuar una proposta de negociació amb el Govern central".

Per la seva banda, i en altres dues mocions, Junts defensarà que el Govern promogui una acció exterior "sense tuteles" i urgirà la Generalitat a reprendre el Pacti Nacional per la Llengua perquè es firmi abans d'octubre.

La CUP reivindicarà aplicar la immersió lingüística perquè el català sigui "efectivament" la llengua comuna de la comunitat educativa, mentre que Vox demanarà que tant català com castellà siguin vehiculars a les aules catalanes.

Els socialistes demanaran a la Càmera reclamar millores en les infraestructures de l'aigua del Delta del Llobregat (Barcelona), i Cs presentarà una moció perquè el Govern doni "màxima prioritat" al fet que cap centre educatiu estigui en barracons.