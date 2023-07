El Parlament vota aquest dimecres si designa senadores a Marín i Pallarès en un clima postelectoral

Junts defensarà una moció que demana treballar en una "direcció estratègica col·legiada" de l'independentisme



BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament vota aquest dimecres la designació de l'alcaldessa de L'Hospitalet (Barcelona), Núria Marín (PSC), i de la regidor de Reus (Tarragona) Teresa Pallarès (Junts) com a noves senadores autonòmica en el primer ple que se celebra després de les eleccions generals.

Marín i Pallarès ja han rebut la llum verda de la Càmera catalana al seu nomenament en comissió aquest dimecres: PSC, ERC, Junts i comuns han dictaminat a favor de la seva elegibilidad, mentre que la CUP, Cs i PP s'han abstingut, i Vox ha votat en contra.

Les dues noves senadores substituiran Lorena González (PSC), recentment triada alcaldessa de Balaguer (Lleida), i a Assumpció Castellví (Junts), nova alcaldessa de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

Al maig de 2019, el ple de designació de senadors autonòmics va aixecar polèmica després que la majoria independentista vetés com a senador del llavors diputat del PSC Miquel Iceta, a qui els socialistes volien nomenar president del Senat.

Tres anys després, una sentència del Tribunal Constitucional (TC) va donar la raó a l'ara ministre: va emparar a Iceta i va censurar que el Parlament hagués canviat el sistema de votació de papereta (on no és possible votar 'no') a l'electrònic per facilitar el seu veto.

"En optar pel sistema de votació electrònica i secreta s'opta per un sistema de votació que permet el vot contrari a la proposta formulada per l'únic grup parlamentari legitimat per fer-la", va afirmar el TC.

SESSIÓ DE CONTROL

A continuació se celebrarà la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, previsiblement marcada pel resultat electoral del 23J i pel paper clau de les forces independentistes en la governabilitat.

Acabada l'aturada en les sessions plenàries per la campanya, ERC i Junts es veuran de nou les cares després de llançar-se apel·lacions creuades al diàleg per fer un "front comú" en la negociació d'una possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

Per la seva banda, el PSC arriba a la sessió de control després de ser la força més votada a Catalunya en les generals del diumenge: amb 19 diputats (+7) i més d'1,2 milions de vots, els socialistes van registrar la seva millor marca des de 2008.

Amb aquests resultats, està per veure si el líder dels socialistes i de l'oposició, Salvador Illa, redobla la pressió sobre el Govern, després d'ERC passés de 13 a 7 diputats al Congrés i perdés 300.000 vots en les municipals.

MOCIONS SOBRE "FRONT COMÚ" I RIPOLL

A més, el ple debatrà i votarà el dijous una desena de mocions sobre la sequera i el cost de la T-Mobilitat (PSC), sobre prohibir o limitar fons voltor com a arrendadors (CUP), el turisme (Cs), les lleis LGTBI (comuns), i la llei de memòria democràtica (Vox).

Entre elles figura una moció d'ERC contra els discursos de l'odi, que insta el Parlament a manifestar el seu compromís amb "uns Països Catalans plurals i lliures d'odi" després dels pactes de PP i Vox a Balears i Comunitat Valenciana i la victòria de forces d'extrema dreta en el sud de França.

En la mateixa moció, insten les forces municipals a Ripoll (Girona) a "no normalitzar l'acció de l'extrema dreta a la seva ciutat", on governa Aliança Catalana després de frustrar-se un pacte alternatiu entre Junts, ERC, PSC i CUP --Junts es va desmarcar a última hora--.

D'altra banda, Junts presenta una moció que demana treballar per un "espai de coordinació, consens i direcció estratègica col·legiada" entre l'independentisme per avançar en el full de ruta cap a la independència.

La falta de coordinació estratègica entre l'independentisme va ser una de les causes que va esgrimir Junts per sortir del Govern al novembre de 2022, deixant a ERC amb un Executiu en solitari de 33 diputats.

La moció recull la proposta d'Aragonès d'un "front comú per forçar l'Estat a acceptar una solució política i democràtica per a l'autodeterminació i l'amnistia", que el president va proposar davant la possibilitat d'un Govern de PP i Vox després del 23J.

PROPOSICIÓ DE LLEI I PROJECTE

El ple també celebrarà el debat a la totalitat del projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives del Govern i una proposta de la CUP per plantejar al Congrés que incorpori "el crim d'ecocidi" al Tribunal Penal Internacional.

També arriba al seu últim tràmit una proposició de llei del PSC per blindar per llei i elevar les indemnitzacions a víctimes de violència masclista, i introduir-les para suposats de violència vicaria que acabin amb l'assassinat dels fills.