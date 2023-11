El Parlament vota aquest dijous constituir una ponència redactora que elabori una llei de referèndum

La CUP ha rebutjat les esmenes d'ERC i Junts perquè "diluïen massa" la seva proposta

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament votarà aquest dijous una moció de la CUP que demana que es constitueixi una ponència redactora conjunta que elabori una proposició de llei del referèndum d'autodeterminació "com a pas previ a fer-ho abans que acabi la legislatura".

La iniciativa per elaborar una proposició de llei de referèndum manifesta la necessitat de dirigir-se a les Nacions Unides i a les institucions europees per "reclamar una resolució democràtica del conflicte basada en l'autodeterminació i l'amnistia".

Els grups parlamentaris de Vox i Cs van presentar aquest dimarts a la Mesa peticions de reconsideració de l'admissió a tràmit de la iniciativa, i aquest dimecres l'òrgan parlamentari les ha rebutjat.

Fonts parlamentàries han explicat que la Mesa ha rebutjat les reconsideracions perquè no hi ha una obligatorietat expressa de tombar intencionalitats polítiques d'una moció i que no s'aprecia continuïtat en la moció de la CUP.

LES ESMENES D'ERC I JUNTS

La CUP portarà la seva proposta a l'hemicicle en plenes negociacions entre PSOE i Junts per a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i després de l'acord dels socialistes amb ERC per la llei d'amnistia.

Els 'cupaires' estaven negociant amb ERC i Junts les esmenes al text, però finalment les han rebutjat perquè consideren que "diluïen massa" la seva proposta.

Fonts dels anticapitalistes han informat aquest dimecres que mantindran intacte el text de la seva moció, i reclamen "a la resta de forces sobiranistes" que votin a favor.

AVANÇAR CAP A l'AUTODETERMINACIÓ

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avisar el dijous després de conèixer-se el pacte que "amb l'amnistia no hi havia suficient" i va instar a avançar cap a l'autodeterminació de Catalunya una vegada aconseguida la llei d'amnistia.

Aragonès va anunciar, després de rebre l'informe del grup d'experts per abordar un Acord de claredat, que convocaria la taula de partits catalans una vegada superat el debat de la investidura al Govern espanyol per traslladar-los la seva proposta de celebrar un referèndum d'independència.

Amb relació a l'acord amb el PSOE, ERC ha retirat dues mocions que havia presentat per debatre i votar en el ple sobre el servei de Rodalies i sobre el dèficit fiscal, després d'haver pactat amb els socialistes el traspàs "integral" del servei de transport i la condonació de fins el 15.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a Catalunya.