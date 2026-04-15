El Parlament valida el suplement de crèdit del Govern de 5.988 milions per l'absència de pressupostos

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha validat aquest dimecres el decret de concessió de suplement de crèdit a les finances de la Generalitat per un valor de 5.988,65 milions d'euros per l'absència de pressupostos el 2026, amb el vot favorable del PSC-Units, ERC i els Comuns, l'abstenció de la CUP i el vot contrari de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana.
El Consell Executiu va aprovar a mitjans de març aquest suplement de crèdit per pal·liar l'absència d'uns nous comptes públics, que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat: "És molt necessari aquest suplement de crèdit perquè puguem continuar funcionant de manera normal en l'administració i a la Generalitat".
Ha detallat que 3.431 milions d'euros del suplement es dedicaran a les despeses més grans de personal per l'augment de les retribucions dels funcionaris, i la resta a les despeses tendencials compromeses i a compromisos plurianuals, entre els quals ha citat la compra d'habitatge públic, el pla de barris o les bonificacions del transport públic.
Ha dit que s'hi poden incorporar més recursos perquè la Generalitat ha tingut més ingressos en gran part per la millora del finançament de les comunitats autònomes i per l'augment de la recaptació, que ha atribuït al "bon ritme de l'economia".
MESURES FISCALS URGENTS
Després de convalidar aquest decret, ara es debat i vota al Parlament un altre decret de mesures urgents en matèria fiscal, de simplificació i agilitació en la gestió, en l'àmbit de l'urbanisme i l'habitatge, en l'àmbit personal i altres mesures urgents, també vinculat a la pròrroga pressupostària.
Aquest segon decret llei és per garantir el bon funcionament de l'administració durant la pròrroga pressupostària, amb mesures per simplificar procediments administratius i pressupostaris, actuacions en matèria d'habitatge i urbanisme, modificacions fiscals, i altres mesures departamentals.
MANCA DE PRESSUPOSTOS
El Govern es va veure obligat a aprovar aquest suplement de crèdit per la manca d'acord amb els seus socis, concretament amb ERC, per aprovar uns nous pressupostos: van aconseguir al febrer un pacte amb els Comuns, van aprovar el projecte en el Consell Executiu i el van haver de retirar al març després dels esculls en la negociació de l'IPRF.
Des d'aleshores, ERC ha rebaixat les exigències en l'IRPF tot i que ha reclamat "avenços en sobirania" per al seu 'sí', i el Govern assegura que ja negocien partides pressupostàries concretes amb els republicans; els Comuns han reclamat renegociar els comptes perquè siguin uns pressupostos per a tota la legislatura.
Romero s'ha mostrat confiada que aconseguiran uns nous comptes: "Pensin que el que hem prorrogat són els crèdits de l'any 23 i, per tant, insuficients per poder fer front a les necessitats i obligacions que té la Generalitat de Catalunya aquest 2026".