El Parlament valida un suplement de crèdit de 1.850 milions per a increments de despesa

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació Permanent del Parlament ha validat aquest divendres un suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros per atendre els increments de despesa aran de la pròrroga pressupostària dels comptes del 2023, en no aconseguir-se aprovar el projecte de llei de pressupostos del 2024.

El decret, el contingut del qual ha presentat la consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC, ERC, Junts i els Comuns, el rebuig de Vox i l'abstenció de CUP, Cs i el PP.

Amb el suplement, segons Mas, es podrà afrontar les despeses més grans previstes en àmbits com la salut, l'educació i també l'increment retributiu del 2% previst per als funcionaris, i concedeix un crèdit extraordinari de 9,8 milions per a una subvenció al centre tecnològic Leitat.