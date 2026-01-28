El Parlament valida el pressupost per al 2026 amb una dotació de gairebé 65 milions, un 1,59% més

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha validat aquest dimecres el pressupost de la cambra per al 2026, que arriba als 64.997.403,83 euros, un 1,59% més respecte als comptes de l'any passat.
S'ha aprovat en el ple amb els vots a favor del PSC-Units, Junts, ERC i els Comuns; els vots en contra de Vox, i l'abstenció del PP, la CUP i AC, i el pressupost es transmetrà al Govern perquè l'incorpori en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026.
Els comptes del Parlament inclouen el del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), amb 3.646.330,63 euros --5,40% més que el 2025--; el de la Sindicatura de Comptes, amb 16.212.197,62 euros --18,48% més que el 2025-- i el del Síndic de Greuges, amb 8.087.880,10 euros --12,96% més que el 2025--.