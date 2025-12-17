El Parlament valida l'elecció de Josep Tomàs Salàs com a nou director d'Antifrau

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres l'elecció del magistrat Josep Tomàs Salàs com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en substitució de Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va finalitzar al setembre.
La votació ha estat secreta, però pel resultat i per les intervencions dels diputats es desprèn que hi han votat favorablement el PSC-Units, ERC i els Comuns; el PP s'ha abstingut; i Junts, Vox, la CUP i Aliança Catalana hi han votat en contra.
Salàs ha estat proposat per al càrrec pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en nom del Govern, després d'acordar-ho amb ERC la setmana passada.
Havia de recaptar, en la primera votació, tres cinquenes parts del suport de la cambra, i en la segona, que ha estat necessària en no arribar als 81 diputats en la primera, ha estat elegit per majoria absoluta.
El nou president va comparèixer dijous passat davant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament, en què va defensar la seva idoneïtat per dirigir l'OAC des de "la més estricta neutralitat política i la més àmplia lleialtat institucional", i va apuntar que mantindria un perfil continuista centrat en la prevenció i la protecció dels alertadors de casos de corrupció.