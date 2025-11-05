El Parlament valida el decret sobre la condonació dels pagaments indeguts als joves extutelats

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha validat aquest dimecres el decret llei del Govern que condona els pagaments indeguts de la Generalitat als joves extutelats, amb el suport del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, i el vot contrari del PP, Vox i Aliança Catalana.
La norma estableix que no s'exigirà la devolució dels imports que fins al moment de l'entrada en vigor del text no s'hagin satisfet a les persones que siguin o hagin percebut la prestació per a joves extutelats que es trobin en situació de vulnerabilitat.
Concretament, no hauran de retornar els pagaments indeguts els extutelats que percebin l'ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania o algun dels seus complements o que durant el 2024 hagin percebut ingressos inferiors a dos cops el salari mínim interprofessional.
"JUSTÍCIA SOCIAL"
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defensat durant la seva intervenció que no només es tracta d'una mesura econòmica: "És una mesura de justícia social, que s'emmarca en la profunda transformació que estem impulsant del sistema de protecció a la infància i també del sistema de gestió de prestacions".
Ha argumentat que els pagaments indeguts es van produir per la manca de recursos tecnològics, tècnics i humans i per un model de gestió obsolet que, ha assegurat, des que va arribar a la conselleria estan reformant.
També ha dit que es tracta d'"una problemàtica que està pràcticament resolta", i que la mesura està totalment alineada amb el marc normatiu, en les seves paraules.