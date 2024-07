El Parlament tramita la reforma del Reglament per permetre el vot telemàtic

El PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP hi voten a favor, el PP i Vox en contra i AC s'absté



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous tramitar, en lectura única, la reforma parcial del Reglament de la cambra catalana per ampliar la delegació de vot dels diputats i permetre el vot telemàtic, la qual cosa possibilitarà que ho puguin fer els electes residents a l'estranger, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig.

Ho ha fet amb els vots del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, els grups impulsors de la iniciativa, el rebuig del PP i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana (AC).

El text també possibilitaria que la CUP es pugui constituir com a grup parlamentari, amb la cessió temporal d'un diputat per part d'un altre partit i evitar així que comparteixin grup mixt amb AC durant aquesta legislatura.

Ara s'obrirà un termini per presentar esmenes que acabarà aquest dijous a les 15.30 hores, i es portaran a debat en un ple agendat per al 25 de juliol, en una sessió que, perquè la mesura tiri endavant, necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta de la cambra.

CANVIS

La iniciativa proposa modificar 4 articles del Reglament del Parlament i dues disposicions transitòries amb l'objectiu d'ampliar els supòsits de delegació de vot, regular el vot telemàtic, flexibilitzar el procediment d'adscripció de diputats a altres grups i modificar la majoria necessària per aprovar declaracions institucionals.

Respecte a la delegació de vot, fins ara hi ha els supòsits de maternitat, paternitat, hospitalització, malaltia greu i incapacitat perllongada, als quals la reforma afegeix el de "situacions excepcionals degudament justificades a criteri de la Mesa en què, per impedir el desenvolupament de la fundació parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri prou justificat".

El text també preveu que en aquestes circumstàncies es pugui sol·licitar el vot telemàtic, que també podrien demanar diputats amb compromisos de representació institucional del Parlament o la Generalitat a l'estranger que els impedeixi assistir a una votació.

Així mateix, en una nova disposició transitòria, la proposta explicita que podran delegar el vot "els diputats que es trobin dins les causes incloses en la Llei orgànica 1/2024, del 10 de juny, d'amnistia" sempre que hi hagi qualsevol procediment obert sobre si se'ls aplica aquesta llei.

ADSCRIPCIÓ

Sobre l'adscripció dels diputats a grups parlamentaris, la reforma contempla que, en els 5 primers dies de cada període de sessions, un diputat pugui canviar d'adscripció fins i tot si els grups ja estan constituïts, amb el vistiplau previ del portaveu del grup al qual es volen adscriure.

En una altra disposició transitòria, la proposta preveu que, si s'aprova la reforma parcial, es disposarà d'un "període excepcional de 10 dies per fer canvis en l'adscripció dels diputats a altres grups parlamentaris, a més de la possibilitat de constituir nous grups parlamentaris".

Finalment, la proposta modifica les majories necessàries per aprovar declaracions institucionals al Parlament: en comptes de la unanimitat que calia fins ara, passaria a ser suficient el vot favorable del president de la cambra i una majoria qualificada de dos terços de la Junta de Portaveus.

GRUPS

El diputat del PSC-Units Ferran Pedret ha defensat que la iniciativa facilita que el vot telemàtic es pugui fer "sense tenir cap problema des del punt de vista del seu encaix constitucional", i ha explicat que la redacció s'inspira en articles del Congrés i del Senat.

"És bona notícia que el Parlament guanyi més eines en clau antirepressiva", ha sostingut la diputada d'ERC Marta Vilalta, després de celebrar que Junts i el PSC s'afegeixen a la iniciativa en aquesta legislatura per millorar qüestions clau del Reglament i garantir drets polítics, ha dit textualment.

La diputada de Junts Jeannine Abella ha negat que la regulació del vot telemàtic sigui "una legislació adhoc perquè és una pràctica normal i normalitzada en molts parlaments", per la qual cosa veu una anomalia que el Parlament no en disposés, i ha celebrat el canvi d'opinió que, en la seva opinió, suposa que els socialistes impulsin el document en comptes d'acudir al Tribunal Constitucional.

Per la diputada dels Comuns Susanna Segovia, l'ampliació dels supòsits de delegació de vot i el vot telemàtic és un "deure" que tenien pendent, més enllà que faciliti el vot de Puigdemont i Puig, però també ha aplaudit que permeti canvis en l'adscripció dels diputats a grups parlamentaris.

Per part de la CUP, el diputat Dani Cornellà ha celebrat la tramitació de la iniciativa amb el suport d'alguns partits que, a parer seu, s'han vist obligats a fer-ho "més per aritmètica que per canvis reals", i també que el text els permeti constituir-se com a grup propi i no haver-lo de compartir amb AC.

El diputat del PP Juan Fernández creu que és una modificació "exprés i a mida per als partits independentistes i el PSC perquè votin dos diputats fugits de la justícia", i ha demanat explicacions al president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, sobre els problemes d'inseguretat, educatius i econòmics que, segons ell, hi ha a Catalunya.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el diputat de Vox Joan Garriga, que ha acusat independentistes i socialistes de preocupar-se "per facilitar la delegació de vot de colpistes i fugits de la justícia".

"Senyores de la CUP, no fugin esperitats del grup mixt que ens ho passarem molt bé!", ha exclamat la diputada d'AC, Sílvia Orriols, que creu que la modificació dona llum verda al transfuguisme provisional --textualment-- perquè la CUP pugui tenir càrrecs i retribucions per beneficiar l'extrema esquerra.